Ronaldo will bei Gericht 14,7 Millionen Euro hinterlegen

Cristiano Ronaldo (am Ball) strebt eine Einigung mit den Behörden an © KEYSTONE/AP/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Der des Steuerbetrugs verdächtigte Weltfussballer Cristiano Ronaldo will einem Medienbericht zufolge bei einem Gericht in Madrid 14,7 Millionen Euro hinterlegen. Dies entspricht der Summe, die er nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft am Fiskus vorbeigeschleust haben soll.