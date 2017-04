«Rorschacher Schwan ist wirklich dumm»

Schon wieder brütet der Schwan in Roschach nahe am Wasser. © Screenshot TVO

Es war letzes Jahr ein riesen Drama: Ein Schwan nistete in Rorschach so nahe am Wasser, dass seine Brut in Gefahr war. Ein Jahr später das genau gleiche Problem. Der Schwan baut sein Nest wieder am selben Ort. «Der Schwan hat nichts gelernt», finden die Passanten.