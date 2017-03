McIlroy und Spieth früh gescheitert

Rory McIlroy, hier mit dem Amerikaner Lucas Glover, realisiert sein frühes Out © KEYSTONE/FR121174 AP/PHELAN M. EBENHACK

An dem im Matchplay-Format ausgetragenen WGC-Turnier in Austin, Texas, scheitern viele renommierte Golfprofis in der Gruppenphase. Zu den Ausgeschiedenen zählen Rory McIlroy und Jordan Spieth.