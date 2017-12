Rosicky beendet Karriere

Rosicky, der in seiner Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, war erst im Sommer 2016 nach 15 Jahren im Ausland zu seinem Jugendverein Sparta Prag zurückgekehrt.

Rosickys Ausland-Abenteuer begann 2001 in der Bundesliga bei Borussia Dortmund. An der Seite von Landsmanns Jan Koller gewann er 2002 die Deutsche Meisterschaft mit dem BVB und stand im Final des UEFA-Cup. 2006 wechselte der technisch beschlagene Spielmacher nach London zu Arsenal. Für die Gunners absolvierte er bis zu seiner Rückkehr nach Tschechien mehr als 200 Spiele.

«Ich wollte immer weiter spielen. Jeder weiss, dass ich den Fussball liebe», sagte Rosicky. Sein Körper liess aber aufgrund der vielen Verletzungen zuletzt kein Fussball auf höchstem Niveau mehr zu. Der dreifache tschechische Fussballer des Jahres gab zu, es «ärgere» ihn, wegen der vielen Verletzungspausen nie sein volle Potenzial ausgeschöpft zu haben.

Rosicky gilt neben Pavel Nedved als das grösste tschechische Fussballtalent der letzten 20 Jahre. Dem Fussball will Rosicky aber auch nach seiner Aktivkarriere erhalten bleiben. In Prag wird spekuliert, dass Rosicky nun in die Führungsetage wechselt. Wie er selbst sagt, stünden die Chancen gut, dass er weiter bei Sparta tätig sein werde.

(SDA)