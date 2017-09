Der neunfache Weltmeister will am Mittwoch entscheiden, ob er an diesem Wochenende beim GP von Aragon in Spanien starten wird. Aufgrund seines Beinbruchs hatte Rossi den Grand Prix von San Marino verpasst. In der WM-Wertung liegt der «Doktor» an 4. Stelle, 42 Punkte hinter den beiden Leadern Marc Marquez und Andrea Dovizioso.

(SDA)