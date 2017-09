Hunderttausende Monsunopfer kämpfen ums Überleben

Die starken Monsun-Regen haben vielerorts Ernten ruiniert und Lebensmittel weggeschwemmt. (Archiv) © KEYSTONE/AP/ANUPAM NATH

Mehr als 2100 Menschen sind bislang in diesem Sommer durch die Folgen des Monsuns in Südasien ums Leben gekommen. Hunderttausende Überlebende haben ihr Zuhause oder ihre Ernte verloren. Das Rote Kreuz mahnte am Dienstag, dass diese Menschen ums Überleben kämpften.