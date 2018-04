Begleitet von einem 30-köpfigen Orchester kann man ROY ORBISON dank modernster Technik so erleben, als würde er leibhaftig auf der Bühne stehen. Diese geniale Technologie von Brian Becker sorgte bereits an den Billboard-Awards mit einem Michael-Jackson-Hologramm für Begeisterung. Am Sonntag, 22. April 2018, kann man THE HOLOGRAM TOUR mit ROY ORBISON um 20 Uhr in der Halle 662 in Zürich-Oerlikon erleben. Tickets und weitere Infos findet ihr hier.