Royal Baby heisst Louis Arthur Charles

Das Kind kam am Montag um 11.01 Uhr gesund zur Welt. Bereits am Abend konnte Kate das Spital mitsamt ihrem dritten Kind verlassen. Louis Arthur Charles steht an fünfter Stelle der Thronfolge hinter seinen zwei älteren Geschwistern, seinem Vater Prinz William und seinem Grossvater Prinz Charles.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.

The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 27, 2018