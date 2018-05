RBS baut weitere 800 Stellen ab

Zu viele Zweigestellen: Die Royal Bank of Scotland (RBS) schliesst Dutzende Filialen und streicht 800 Stellen. (Archiv) © Keystone/EPA/Andy Rain

Bei der Royal Bank of Scotland (RBS) kommt es erneut zu einem grossen Stellenabbau. Die während der Finanzkrise verstaatlichte britische Grossbank will in England sowie Wales 162 Filialen schliessen und fast 800 Stellen streichen.