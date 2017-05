Ruckhaldetunnel: Baustopp wegen Wasser

Wie das «St.Galler Tagblatt» am Dienstag berichtet, haben die Appenzeller Bahnen die Arbeiten am Südportal des Ruckhaldetunnels am letzten Freitag vorübergehend eingestellt. Es ströme etwa ein Liter Wasser pro Sekunde mehr als üblich in den Tunnel, nennt Mediensprecher Alexander Liniger als Grund. Da die Bauarbeiten aktuell unterhalb des Nestweihers im Gang seien, müsse man prüfen, ob das Wasser aus dem Weiher abfliesse und so in den Tunnel gelange oder es allenfalls einen anderen Grund gebe.

Nestweiher schuld an Baustopp?

Sei tatsächlich der Nestweiher schuld am erhöhten Wassereintritt verantwortlich, müsse man diesen abpumpen und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder auffüllen, sagt Liniger dem «St.Galler Tagblatt». Der Nestweiher im Riethüsli sei allerdings vor rund 10 bis 15 Jahren mit einer Tonschicht abgedichtet worden. Die Ingenieure seien deshalb eher der Ansicht, dass eine wasserführende Schicht die Überflutung verursache.

Heute Dienstag versehen die Appenzeller Bahnen den Nestweiher mit einer farbigen, biologisch abbaubaren Flüssigkeit. So kann überprüft werden, ob das eingefärbte Wasser in den Tunnel gelangt. «Wir müssen aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall ausschliessen, dass der Weiher undicht ist», sagt Liniger.

Zeitplan bleibt

Bis man weiss, woher das Wasser im Ruckhaldetunnel kommt, müsse man die Bauarbeiten unterbrechen. «Wir rechnen damit, dass die Arbeiten Ende Woche wieder aufgenommen werden können.» Unabhängig vom Grund müsse man den Tunnel zusätzlich abdichten. Der ursprüngliche Zeitplan könne trotz des Zwischenfalls eingehalten werden, versichert er im «St.Galler Tagblatt». Ein Durchstich ist Mitte Juli vorgesehen.

(red.)