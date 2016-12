Rückblick: Das war der Oktober 2017

Appenzell hat entschieden, dass die öffentlichen Parkplätze nicht mehr länger gratis sind. Die Kassenautomate wurden im Oktober beim Hallenbad, bei der Brauerei Locher und auf dem Zielplatz installiert. In Unterwasser fand das grösste Neonazi-Konzert in Europa statt. Schweizweit war das Konzert in den Medien und die St.Galler Kantonspolizei in der Kritik.

Jack Stoiker kommt zurück

Mit seiner neuen Band Knüppel meldet sich der St.Galler Musiker Jack Stoiker zurück. Sein neues Album kommt im gleichen Stil wie die vergangenen daher, auch geflucht wird nicht weniger – im Gegenteil.

Bau-Chef vom Openair Frauenfeld freigesprochen

Vor vier Jahren kam bei den Aufräumarbeiten während eines Sturms nach dem Openair Frauenfeld eine Helferin ums Leben. Der Bauchef wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Das Bundesgericht hat den Mann im Oktober freigesprochen.

Radio City – Die Partylocation an der Olma

Die Radio City lockte auch dieses Jahr wieder zehntausende Gäste in ihre roten Hallen. Jene, die danach noch auf einen Umtrunk in der Radio City vorbei schauten, haben wir abgelichtet. Und auch unsere Säulirennen-Livestreams waren beliebt, es konnten ja nicht alle immer am Nachmittag dabei sein.

Unterwasser wird zur Pilgerstätte für Neonazis

Rund 5000 Rechtsextreme versammelten sich Mitte Oktober im Toggenburg. Landesweit hagelte es Kritik, auch gegenüber den Behörden. Erst letzte Woche gab die Staatsanwalt bekannt, dass die Ermittlungen im Fall Unterwasser eingestellt werden.

Alle Highlights vom Monat Oktober nochmals im TVO-Rückblick:

(enf)