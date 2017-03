Rückschlag für FC Barcelona

Zwar führen die Katalanen die Tabelle weiterhin an, sie weisen aber fünf Verlustpunkte mehr aus als Real Madrid. Die Königlichen empfangen am Abend Betis Sevilla.

Nachdem Luis Suarez in der 46. Minute der Ausgleich für Barcelona gelungen war, brachte Alex Bergantinos (74.) den Abstiegskandidaten La Coruña erneut in Führung. Diesmal wussten die ohne Neymar, aber mit Superstar Lionel Messi angetretenen Gäste keine Antwort mehr. Der Meister, vor der Ernüchterung mit 24:3 Toren in sechs makellosen Runden, verlor erstmals seit dem 3:4 in Vigo und nach 19 Liga-Partien auf spanischem Boden.

Deportivo La Coruña – FC Barcelona 2:1 (1:0). – 28’412 Zuschauer. – Tore: 40. Joselu 1:0. 46. Luis Suarez 1:1. 74. Bergantinos 2:1.

Resultate vom Wochenende. Sonntag: San Sebastian – Athletic Bilbao 0:2. Deportivo La Coruña – FC Barcelona 2:1. – Samstag: Valencia – Sporting Gijon 1:1. FC Sevilla – Leganes 1:1. Malaga – Alaves 1:2. Granada – Atletico Madrid 0:1.

Rangliste: 1. FC Barcelona 27/60 (77:23). 2. Real Madrid 25/59 (67:26). 3. FC Sevilla 27/57 (51:31). 4. Atletico Madrid 27/52 (49:22). 5. San Sebastian 27/48 (42:38). 6. Villarreal 26/45 (38:19). 7. Athletic Bilbao 27/44 (34:30). 8. Eibar 26/39 (42:37). 9. Espanyol Barcelona 27/39 (39:38). 10. Alaves 27/37 (28:33). 11. Celta Vigo 25/35 (39:44). 12. Las Palmas 27/32 (43:45). 13. Valencia 27/30 (36:47). 14. Betis Sevilla 26/28 (28:42). 15. Deportivo La Coruña 27/27 (31:42). 16. Malaga 27/26 (33:45). 17. Leganes 27/25 (22:41). 18. Granada 27/19 (24:55). 19. Sporting Gijon 27/18 (28:56). 20. Osasuna 26/10 (27:64).

(SDA)