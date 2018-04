Rückschlag für Inter Mailand

Mauro Icardi und seine Kollegen bemühten sich vergebens - bei Torino verlor Inter 0:1 © KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Inter Mailand verpasst in der Serie A den Sprung auf Platz 3 – und muss nach dem 0:1 bei Torino sogar befürchten am Ende der 31. Runde in den 5. Rang zurückzufallen.