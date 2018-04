Die B-Kader-Fahrerin konnte bereits in den vergangenen zwei Wintern kaum Wettkämpfe bestreiten. Scalvedis grösste Erfolge datieren aus der Saison 2015/16: Erster Sieg im Europacup in der Abfahrt von Davos, Silber an den Junioren-Weltmeisterschaften in der Abfahrt von Sotschi und Platz 2 in der Europacup-Wertung der Abfahrt.

(SDA)