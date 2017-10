Ruhe in Katalonien vor Übernahme durch Madrid

Journalisten berichten vom Vorplatz des Regierungspalasts in Barcelona aus über die Katalonien-Krise. Ansonsten herrscht vor der Übernahme der Amtsgeschäfte weitestgehend Ruhe im Palau de la Generalitat. © KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER ETXEZARRETA

Zwei Tage nach der Entmachtung der Separatisten in Katalonien herrschte im Regierungspalast in Barcelona weitestgehend Ruhe. Im Palau de la Generalitat gab es am Montagvormittag zunächst kaum Aktivität. Nur einige Beamte gingen ins Gebäude.