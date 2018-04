Rumänien führt gegen die Schweiz dank Halep

Nach durchzogenen Wochen zeigte Golubic eine sehr gute Leistung mit einigen Glanzmomenten.Im zweiten Satz gelangen der in dieser Phase gross aufspielenden Zürcherin vom 1:1 zum 4:1 zehn Punkte in Folge. Im Gegensatz zum ersten Satz, in dem sie eine 3:1-Führung aus der Hand gegeben hatte, nutzte sie den Schwung diesmal zum Satzausgleich. Im entscheidenden Durchgang stand sie dann aber von Beginn mit dem Rücken zur Wand. Für die Zürcherin war es die vierte Niederlage in Folge im Fed Cup.

Im zweiten Einzel des ersten Tages trifft Timea Bacsinszky auf Irina-Camelia Begu (WTA 38). Den Schweizerinnen droht nach drei Jahren in der Weltgruppe I der besten acht Nationen und zwei Halbfinal-Einzügen in den Vorjahren gegen die favorisierten Rumäninnen der Abstieg.

(SDA)