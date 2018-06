Rund 1000 Personen feiern in Moutier Jahrestag der Volksabstimmung

Mit einer Acht-mal-Acht-Meter grossen Fahne am Rathaus in Moutier wollen die Teilnehmer einer Veranstaltung die Zugehörigkeit zum Kanton Jura untermauern. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ein Jahr nach der Volksabstimmung für den Wechsel zum Kanton Jura ist in Moutier BE am Samstagabend das «Fest der Freiheit» gefeiert worden. Rund 1000 Personen fanden sich zu dem Volksfest in der Altstadt ein.Die Restaurants und Bars bleiben bis zum frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr geöffnet.