200 Personen demonstrieren in Bern für Katalonien

Mehrere Redner wandten sich an die rund 200 Personen, die auf dem Bundesplatz in Bern für ein unabhängiges Katalonien demonstrierten. © Keystone/PETER KLAUNZER

Rund 200 Personen haben am Samstagnachmittag in Bern auf dem Bundesplatz für die Anerkennung Kataloniens durch andere Länder demonstriert. Sie forderten auch Freiheit für «politische Gefangene» in Spanien.