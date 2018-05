Rund 30 Häuser bei Vulkanausbruch auf Hawaii zerstört

Lava des Vulkans Kilauea hat bisher auf Hawaii rund 30 Häuser zerstört. © KEYSTONE/AP U.S. Geological Survey

Seit dem Ausbruch des Vulkans Kilauea in Hawaii sind rund 30 Häuser zerstört worden. Dutzende weitere Häuser seien in Gefahr, erklärte die Zivilschutzbehörde des US-Archipels im Pazifik am Montag.