Rund 30 Politiker am «Parlamotion»

Bundesrat Guy Parmelin, rechts, gibt das Startsignal zum 16. Parlamentslauf "Parlamotion". © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Rund 30 Politikerinnen und Politiker haben sich am Donnerstag früh in Bern am 16. Parlamentslauf «Parlamotion» beteiligt. In 20 Minuten legten sie laufend, gehend, walkend oder rollend insgesamt 177 Kilometer rund um den Bernerhof und die Kleine Schanze zurück.