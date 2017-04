Russell Henley Sieger der US-Masters-Hauptprobe

Russell Henleys Marsch durch die gratulierenden Händeith) © KEYSTONE/FR171023 AP/ERIC CHRISTIAN SMITH

Der 27-jährige amerikanische Golfprofi Russell Henley siegt auf der US PGA Tour in Humble bei Houston. Er streicht 1,26 Millionen Dollar ein und holt das Startrecht am US Masters von dieser Woche. Henley hatte schon 2013 und 2014 je ein Turnier auf dem amerikanischen Circuit gewonnen.