War beim Heimsieg gegen die Dallas Mavericks nicht zu stoppen: Oklahomas Starspieler Russell Westbrook © KEYSTONE/AP/SUE OGROCKI

Russell Westbrook ist in Sachen Triple Double (zweistellige Punkte in drei verschiedenen Statistiken) seit kurzem die Nummer 5 der NBA-Geschichte. Das 61. kommt in der Nacht auf Freitag nicht dazu. Der Starspieler der Oklahoma City Thunder warf beim 109:98 gegen die Dallas Mavericks zwar 45 Punkte.