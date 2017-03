Russische Lastwagenfahrer streiken wegen Maut

Lastwagenfahrer in ganz Russland - auf dem Bild in St. Petersburg - streiken gegen eine höhere Strassenmaut. © KEYSTONE/EPA/ANATOLY MALTSEV

Tausende russische Lastwagenfahrer sind am Montag aus Protest gegen eine höhere Strassenmaut in Streik getreten. Aktionen wurden aus St.Petersburg, aus Tatarstan, aus mehreren Regionen in Sibirien wie im Fernen Osten des Landes gemeldet.