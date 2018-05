Russischer Protest auf dem roten Teppich beim Filmfest Cannes

Mit einer Protestaktion auf dem roten Teppich in Cannes wollte ein Filmteam für Aufmerksamkeit für seinen Regisseur sorgen. © KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON

Ein russisches Filmteam hat mit einer Aktion auf dem roten Teppich in Cannes an seinen in der Heimat festgehaltenen Regisseur erinnert. Der Beitrag «Leto» feierte am Mittwochabend Premiere bei dem Festival – Regisseur Kirill Serebrennikow durfte aber nicht anreisen.