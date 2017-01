Russisches Ehepaar stirbt bei Unfall in Martigny

Bei einem Autounfall in Martigny VS ist ein russisches Ehepaar ums Leben gekommen. Zwei Kinder überlebten den Unfall. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam nach rund 225 Metern in abschüssigem Gelände zum Stillstand. © Kantonspolizei Wallis

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Martigny VS ist am Samstagmorgen ein russisches Ehepaar ums Leben gekommen. Ihr Auto geriet möglicherweise wegen des Schnees von der Strasse ab. Die beiden Kinder im Auto überlebten den Unfall.