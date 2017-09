Russland hat letzte Chemiewaffen vernichtet

Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete die Zerstörung der Chemiewaffen als «historisches Ereignis». (Archiv) © Keystone/EPA/Miikhail Klimentyev

Russland hat am Mittwoch die letzten Reste seines einstigen Riesenarsenals an Chemiewaffen vernichtet. Dazu fand eine Zeremonie in der Chemiefabrik Kisner in der Teilrepublik Udmurtien an der Wolga statt.