Interimsteamchef Ilja Worobjow, der Olympia-Coach Oleg Znarok abgelöst hat, berief neben Spielern aus der KHL auch sechs NHL-Akteure ein.

Die «Sbornaja» trifft am 12. Mai (20.15 Uhr) in der Gruppe A in Kopenhagen auf die Schweiz.

(SDA)