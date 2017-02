Russland und Ukraine unterstützen neuen Anlauf für Waffenruhe

Ein ukrainischer Soldat in der Ostukraine neben einem von den Kämpfen beschädigtem Auto. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/MARKIIAN LYSEIKO

Die Regierungen in Moskau und Kiew wollen auf die Konfliktparteien in der Ostukraine einwirken, um ab Montag einen Waffenstillstand zu erreichen. Das sagte der deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel am Samstag in München nach einem Treffen der Normandie-Gruppe.