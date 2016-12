Russland weist keine US-Diplomaten aus

Aussenminister Sergei Lawrow kündigte die russische Gegenmassnahme an (Archiv) © KEYSTONE/EPA AFP POOL/NATALIA KOLESNIKOVA / POOL

Russlands Präsident Wladimir Putin verzichtet auf eine Gegenmassnahme und will keine US-Diplomaten ausweisen. Er wolle abwarten, bis Donald Trump die Amtsgeschäfte in Washington übernommen habe.«Wir werden niemanden ausser Landes schicken», erklärte Präsident Putin am Freitag.