Metzler verlässt nach Paradise Papers die Quantum-Gruppe

Ruth Metzler-Arnold war von 1999 bis 2003 Mitglied des Bundesrats. 2003 verlor die CVP-Politikerin ihr Amt an Christoph Blocher. (Archivbild) © Keystone/PPR/OBS/ORS SERVICE AG/KLAUS AG

Alt Bundesrätin Ruth Metzler tritt infolge der «Paradise Papers»-Enthüllungen per sofort aus dem Beirat der Quantum-Gruppe in Zug zurück, wie sie am Mittwoch mitteilte. Als Grund nennt sie die schwerwiegenden Vorwürfe zu «angeblichen Geschäftspraktiken in Angola».