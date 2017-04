Rutschpartie auf Ausserrhoder Strassen

Um 06.15 Uhr verursachte ein 49-Jähriger Automobilist auf der Fahrt von Schachen in Richtung Herisau einen Selbstunfall. In der Rechtskurve Höhe Ramsenhof geriet der Lenker auf der schneebedeckten Fahrbahn in Schleudern und prallte in den angrenzenden Zaun, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt.

In Waldstatt waren gleich vier Fahrzeuge in einen Verkehrsunfall verwickelt. Um 06.30 Uhr geriet ein Personenwagen in der Rechtskurve Felsenegg auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Kurze Zeit später ereignete sich an selber Stelle ein Folgeunfall. Auf der Fahrt nach Herisau wich ein Personenwagenlenker den Unfallbeteiligten aus. Ein entgegenkommender Autolenker bremste ab und rutschte auf der schneebedeckten Fahrbahn über die Sicherheitslinie. In der Folge kam es zur Kollision. Die vier Unfallfahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme über das Auerhöfli umgeleitet.

(red.)