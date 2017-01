Die 36-Jährige war vom Altersheim Wieden in Richtung Werdenbergstrasse unterwegs, als sie in einer Kurve das auf der Gegenfahrbahn stehende Auto der 62-Jährigen bemerkte. Die 36-Jährige bremste, dabei kam ihr Auto ins Rutschen und prallte frontal in das stehende Auto. Das Auto der älteren Frau wurde dadurch in einen Holzzaun geschoben. Die beiden Frauen wurden eher leicht verletzt. An den Autos entstand Totalschaden.

(Kapo SG/red.)