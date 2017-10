Rutschungen am Moosfluh-Hang im Aletschgebiet langsamer geworden

Auf der Moosfluh im Aletschgebiet haben sich die Hangrutschungen verlangsamt. © KEYSTONE/DOMINIC STEINMANN

Die Hangrutschungen am Moosfluh-Hang beim Aletschgletscher sind in diesem Sommer langsamer geworden. Am unteren Hangende kommt es aber immer noch zu Felsabbrüchen. Die Wanderwege im Rutschgebiet bleiben gesperrt.