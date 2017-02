Ryan Reynolds nimmt «Hasty Pudding»-Preis entgegen

Mann des Jahres: Schauspieler Ryan Reynolds mit der "Hasty Pudding"-Trophäe. © KEYSTONE/EPA/JOHN CETRINO

«Deadpool»-Star Ryan Reynolds hat nun eine «Hasty Pudding»-Trophäe in seiner Preissammlung. Der kanadische Schauspieler nahm die ungewöhnliche Auszeichnung in Form eines Puddingtopfes am Freitagabend (Ortszeit) auf dem Campus der Harvard-Universität entgegen.