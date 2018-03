Ryanair steigt bei österreichischen Laudamotion ein

Der irische Billigflieger Ryanair steigt bei der österreichischen Fluglinie Laudamotion ein. (Archiv) © KEYSTONE/APA/APA/HELMUT FOHRINGER

Die neue Fluglinie Laudamotion des ehemaligen österreichischen Formel 1-Piloten Niki Lauda wird an die irische Ryanair verkauft. In einem ersten Schritt wird Ryanair 24,9 Prozent an der Laudamotion übernehmen.