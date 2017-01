Ryf als Top-Performerin von 2016 eingestuft

Daniela Ryf erhält eine weitere Ehrung ausserhalb der Schweiz © KEYSTONE/EPA/BRUCE OMORI

Daniela Ryf wird vom nordamerikanischen Triathlon-Fachportal slowtwitch.com zuoberst auf die Liste der Wettkampf-Leistungen von 2016 («Performances of the year») gesetzt. Dies noch vor der Amerikanerin Gwen Jorgensen, die in Rio Olympia-Gold im Triathlon gewann.