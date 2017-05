Ryf bestätigt Angriff auf Ironman-Weltbestzeit in Roth

Bei guten Bedingungen dürfte die Bestmarke für die knapp 30-jährige Solothurnerin machbar sein.

Den Rekord hält die nicht mehr aktive Britin Chrissie Wellington (8:18:13/2011). In Roth hatte Ryf im Vorjahr ohne spezifische Vorbereitung in 8:22:04 Stunden die drittbeste Ironman-Zeit aller Zeiten bei den Frauen realisiert. Ryf sagt nun: «Die Weltbestzeit könnte an einem perfekten Tag vielleicht in Reichweite liegen. Ich werde versuchen, alles zu geben.»

Ryf beendete bislang neun Wettkämpfe über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen und hält bei nunmehr acht Triumphen. Einzig bei ihrem ersten Start auf Hawaii (2014/2.) überquerte sie die Ziellinie nach 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen nicht als Siegerin. Seit 2016 hält Ryf auf Hawaii den Streckenrekord (8:46:46).

(SDA)