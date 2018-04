Ryf in Rapperswil und in Frankfurt

Daniela Ryf wird an der Ironman-EM in Frankfurt wieder der Gradmesser für die Konkurrenz sein © KEYSTONE/EPA/BRUCE OMORI

Daniela Ryf wird nach zwei Siegen in Folge an der Challenge Roth wieder die Ironman-EM in Frankfurt bestreiten. Die je dreifache Ironman- und 70.3-Weltmeisterin triumphierte 2015 in Frankfurt bei brütender Hitze in 8:51:00 Stunden mit Streckenrekord.