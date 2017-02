Ryf mit erstem Saison-Ironman in Südafrika

Mit einem Finish an den offenen afrikanischen Kontinental-Meisterschaften in Port Elizabeth qualifiziert sich die 29-jährige Solothurnerin zum vierten Mal für die legendäre Ironman-WM vom Oktober auf Hawaii. Diese steht am 14. Oktober im Programm.

Ryf beendete bislang acht Wettkämpfe über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen und realisierte dabei sieben Triumphe. Einzig bei ihrem ersten Start auf Hawaii (2014/2.) überquerte sie die Ziellinie nicht als Siegerin.

Seit Oktober 2016 hält Ryf auf Hawaii den Streckenrekord bei den Frauen. In 8:46:46 Stunden erreichte sie damals das Ziel mit sagenhaften 23 Minuten Vorsprung auf die zweitklassierte Australierin Mirinda Carfrae, die selbst dreifache Ironman-Weltmeisterin ist.

(SDA)