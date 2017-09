Ryf will «Mitteldistanz-Krone» zurück

Letzte Vorbereitungen: Daniela Ryf macht ihr Material renntauglich © KEYSTONE/dpa/A3609/_DANIEL KARMANN

Die zweifache Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf kann am Samstag an der 70.3-Ironman-WM in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee die «Mitteldistanz-Krone» zurückholen und Geschichte schreiben.Im Vorjahr hatte sich die Solothurnerin in Australien mit dem 4. Rang begnügen müssen.