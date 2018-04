Saas-Fee Filmfest: Preise nach Frankreich und Italien

Der französische Film "Demain et tous les autres jours" über ein kleines Mädchen, das mit der Betreuung seiner psychisch labilen Mutter überfordert ist, hat den Jurypreis am 5. Saas-Fe Filmfest gewonnen. (zVg) © Pressebild

Das 5. Saas-Fee Filmfest hat am Samstag mit der Preisverleihung geendet. Der Jurypreis ging an das französische Mutter-Tochter-Drama «Demain et tous les autres jours», den Publikumspreis erhielt «Sicilian Ghost Story», eine Mafia-Geschichte aus der Kinderperspektive.