Sabrina entdeckt Trump im Wasser

«Dieser Tag war ein krönender Abschluss unserer Reise auf die Seychellen», schwärmt Daniel nach einer stündigen Ganzkörpermassage im Spa vom Hilton Labriz Hotel auf den Seychellen. Auch Sabrina ist happy: «Ich bin hundemüde und echt erschöpft – aber hey, das war ein riesiges Abenteuer.»

Auf dem Grund des Meeres schwamm «Trump»

Der letzte Tag begann für die beiden schon in den frühen Morgenstunden, als sie zum Boot aufbrechen mussten. Das Ziel des Ausflugs war ein Korallenriff. Eine Tauchinstruktorin führte die zwei ein in die Welt unter Wasser und erklärte die wichtigsten Details. Es folgte eine Fahrt raus aufs Meer vor die Klippen, wo sich im Wasser hunderte Fische tummelten. Mit einem Sprung ins Wasser starteten Sabrina und Daniel ihre Entdeckungsreise unter Wasser. Daniel war zuerst etwas unsicher wegen der Haifische, gesehen hat er aber keinen. Dafür entdeckte Sabrina einen besonders hässlichen Fisch, der sie an Donald Trump erinnerte:

Das letzte Mal entspannen vor dem Flug

Nach dem Schnorcheln durften es sich Sabrina und Daniel noch einmal richtig gut gehen lassen: Wir schickten die beiden in eine einstündige Paarmassage. Zuerst mussten sich beide von ihren Kleidern befreien, dann wurden sie in seidenen Bademänteln durch den Urwald geführt. Umringt von grünen Schlingpflanzen, Palmen und riesigen Felsbrocken stand dort ein Häuschen, in dem zwei Masseurinnen warteten. Daniel und Sabrina konnten nochmals richtig entspannen, bevor es auf den zehnstündigen Heimflug geht.

