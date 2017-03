Sämtliche Schweizer Sprinter in den EM-Halbfinals

Mit 7,24 Sekunden erzielte die 24-jährige Bernerin die viertbeste Zeit aller Teilnehmerinnen. Sie hat allerdings noch einige Reserven. «In der Hälfte merkte ich, dass ich vorne bin, und dann lief ich locker fertig», sagte Kambundji.

Auch Ajla Del Ponte und Sarah Atcho schafften den Einzug in die Top 24. Erstere verbesserte mit 7,35 Sekunden die persönliche Bestzeit um drei Hundertstel. Dies reichte in ihrem Vorlauf zum 3. Platz und zum 10. Rang insgesamt. Atcho kam in ihrer Serie mit 7,36 Sekunden als Vierte weiter. Die Halbfinals finden am Sonntagnachmittag statt.

Im Gegensatz zu den Frauen überstanden bei den Männern nur 16 Athleten die erste Runde. Wie Kambundji liess auch Pascal Mancini in seinem Lauf sämtliche Gegner hinter sich. Der 27-jährige Freiburger war allerdings in der langsamsten Serie eingeteilt. Mit 6,76 Sekunden beendete er die Vorläufe als Gesamt-13.

Die Halbfinals stehen bereits am Abend um 18.35 Uhr auf dem Programm, der Final findet um 20.57 Uhr statt. An den Hallen-Europameisterschaften vor zwei Jahren in Prag belegte Mancini den 5. Rang. Insofern wäre ein Scheitern in den Halbfinals eine Enttäuschung.

(SDA)