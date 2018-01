Sagrada Familia erhöht die Sicherheit

Die Sagrada Familia in Barcelona ist eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Welt. Nun wird sie mit zusätzlichen Geräten und Sicherheitsleuten verstärkt geschützt. Aus Angst vor Terroranschlägen? (Archivbild) © Keystone/DPA-mag/ANDREA WARNECKE

Die Sicherheitsvorkehrungen an der weltberühmten Basilika Sagrada Familia in Barcelona sind mit Jahresbeginn erheblich verschärft worden. Insgesamt sind zehn neue Metallschranken und Scanner ähnlich denen in Flughäfen installiert worden.