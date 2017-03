Saibene: «Werde an Seitenlinie stehen»

Treffen sich am Sonntag erneut: Thun-Trainer Jeff Saibene und FCSG-Trainer Joe Zinnbauer. (Archiv) © KEYSTONE/Marcel Bieri

Wechselt Jeff Saibene vom FC Thun zu Bielefeld in die 2. Bundesliga? Am Donnerstag machten diese Gerüchte die Runde. Jetzt versichert Jeff Saibene, dass er am Sonntag gegen St.Gallen (ab 13.45 Uhr im Liveticker auf FM1Today) an der Seitenlinie stehen wird. Derweil vermeldet der FCSG die Vertragsverlängerung mit Daniel Tarone und Stefano Razzetti.