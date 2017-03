Saikkonen und Boltshauser als Goalie-Duo

Mit der Verpflichtung des finnisch-schweizerischen Doppelbürgers Saikkonen und dem weiterlaufenden Vertrag von Luca Boltshauser ist das Goalie-Duo des Schweizer Cupsiegers für die Saison 2017/2018 komplett.

Wo und ob Martin Gerber weiter spielt oder ob er in das Trainergeschäft einsteigt, ist zurzeit noch offen. Es laufen Gespräche für eine weitere Anstellung des WM-Silberhelden von 2013 in der Organisation der Zürcher Unterländer.

Martin Gerber, der im Verlaufe seiner Karriere schon Stanley-Cup-Sieger und schwedischer Meister war, hat die letzten vier Saisons für den EHC Kloten das Tor gehütet, war mit Kloten Playoff-Finalist 2013/2014. «Ich habe sehr viele positive Erinnerungen an meine Zeit in Kloten und möchte mich für die grosse Unterstützung bei allen bedanken. Ich und meine Familie fühlten uns in der Organisation sehr wohl und haben es genossen», sagte Martin Gerber zu seinem Abschied als Goalie in Kloten.

Als zweiten Neuzugang neben Saikkonen meldet Kloten den 21-jährigen Schweizer Center Marc Marchon vom EV Zug, der bei den Zentralschweizern sämtliche Nachwuchsstufen durchlief.

