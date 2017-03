Kevin Fey muss die Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden © KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Verteidiger Kevin Fey (26) wird dem Playoff-Viertelfinalisten Biel in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Laut der Zeitung «Journal du Jura» erlitt Fey am Samstag bei der 1:2-Overtime-Niederlage der Seeländer in Bern zum Playoff-Auftakt eine Schulterverletzung.