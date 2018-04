Saisonende für NBA-Star Dirk Nowitzki

Dirk Nowitzki musste sich am Knöchel operieren lassen © KEYSTONE/AP/TONY GUTIERREZ

Für Basketball-Superstar Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks ist die Saison in der NBA vorzeitig beendet. Der 39-jährige Deutsche unterzog sich am Donnerstag in Dallas einer Operation am linken Knöchel. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit.