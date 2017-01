Saisonende für Nyman und Giraud Moine

Steven Nyman wird nach seinem heftigen Sturz in Garmisch in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten © KEYSTONE/AP/MARCO TACCA

Steven Nyman und Valentin Giraud Moine werden in diesem Winter keine Rennen mehr bestreiten.Beide erleiden bei ihren Stürzen in der Weltcup-Abfahrt in Garmisch schwerwiegende Verletzungen.