«Salah wird an der WM sein, wenn Gott es will», schrieb der Verband im Communiqué auch.

Eine Pause von drei Wochen würden bedeuten, dass der englische Liga-Topskorer in Ägyptens erstem WM-Spiel gegen Uruguay am 15. Juni mit einiger Wahrscheinlichkeit dabei sein könnte. Danach trifft Ägypten in den weiteren Gruppenspielen auf Russland (19. Juni) und Saudi-Arabien (25. Juni).

(SDA)